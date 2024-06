Reprodução/Instagram Paula Fernandes surge sem roupa e chama a atenção da web

Paula Fernandes deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos sensuais para celebrar o seu novo álbum, chamado 'Qual Amor Te Faz Feliz'. A cantora posou sem roupa e arrancou elogios dos seguidores.

Em uma imagem, a sertaneja aparece coberta apenas por uma jaqueta de couro, em outra, ela exibiu o corpo com uma lingerie preta. Já em uma terceira, a artista surgiu com um corset branco com saia de tule e tampando os seios com as mãos.

Com a publicação, Paula fez um desabafou e explicou o motivo para recusar sessões de fotos ousadas no passado.

"Ao longo de toda minha carreira, sempre recebi propostas para fazer fotos mais ousadas. Sempre achei que minha arte era somente a música. Minha voz era a referência. Não queria que nada pudesse confundir a associação das pessoas a minha figura pública", começou.

Agora, a cantora afirmou que se sente segura e madura. "Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou, conseguiu lugar de destaque em um segmento que era dominado por homens e de ter alcançado muitos dos meus sonhos e desejos".

"Então, conclui que era hora de fazer esse registro, sem a questão de ter uma marca ou um patrocinador que me direcionasse (transformando isso em um pacote comercial) ou mesmo associar com qualquer outra coisa, para que não ficasse solto ou apelativo", completou.

