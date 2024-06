Reprodução/Instagram Paula Fernandes ganha 'cantada' do humorista Whindersson Nunes





Paula Fernandes compartilhou algumas imagens de um ensaio sensual que fazem parte da promoção de seu novo trabalho musical, o álbum "Qual amor te faz feliz".

A primeira etapa do disco, composta por seis músicas, foi lançada em 13 de fevereiro. De acordo com a cantora, o novo EP revela uma Paula "que se permitiu explorar diversos estilos. Do sensual ao sertanejo moderno. A intenção foi criar uma estética leve que conecte o público a momentos de suas vidas". Essa descrição também justifica o ensaio fotográfico.

Novo álbum

Com a divulgação das fotos associadas ao projeto e essa nova fase da artista, que tem 39 anos, surgiram muitas críticas sobre as imagens sensuais. Nas redes sociais de Paula, apareceram comentários como "eu gostava mais da sua versão recatada", "quanta baixaria", "desnecessário" e "você não precisa disso". Ao g1, Paula comentou sobre como encara esse tipo de crítica.

"Estar na vida pública implica estar sujeito a críticas e elogios. Faz parte do meu trabalho. Desde que não mintam - o que já aconteceu bastante comigo - eu me acostumei." "E sabe, após ter construído uma trajetória tão íntegra e cheia de conquistas - Grammys, milhões de discos vendidos, milhões de fãs, músicas em novelas, colaborações nacionais e internacionais - e, sobretudo, ter a certeza de que minha música sempre refletiu minha essência, estou em profunda paz." "As fotos ficaram lindas e elegantes e refletem exatamente o que estou sentindo: segurança e empoderamento."

Paula também comentou sobre o fato de a maioria das críticas virem de mulheres. "Não importa de onde vem a crítica. Eu respondo com amor, minha verdade e minha integridade." "Eu não precisava fazer esse ensaio, mas me senti tão pronta que decidi marcar esse momento e a liberdade que conquistei, que é a mesma que desejo a todos." "Assim como desejo que todos apreciem muito meu novo projeto", conclui Paula, que divulgou novas fotos nesta terça-feira (18). Na legenda, ela menciona a faixa "Anota aí", que narra a história de superação de um ex.