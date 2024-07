Reprodução Instagram Camila Queiroz

A modelo, apresentadora e atriz Camila Queiroz, de 31 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (25) para contar de uma nova conquista profissional: ela foi selecionada para compor o júri do Emmy Internacional de 2024. Ela ainda relembrou de quando protagonizou "Verdades Secretas", que ganhou o prêmio em 2016.





"Hoje eu fui jurada do Emmy Internacional e, assim, eu não sei fingir naturalidade com isso, porque a minha primeira novela, meu primeiro projeto como atriz, que foi a Angel, ganhou em 2016 como 'Melhor Novela'", recordou ela, que apresenta o reality "Casamento às Cegas" na Netflix.





"Hoje, nove anos depois, estar como jurada. Putz! Isso tem um peso gigante, tem uma importância gigante para mim. Fiquei muito honrada com o convite da Warner, com o convite do Internacional Emmy, foi muito legal. É uma honra estar com aquela bancada de jurados incríveis", acrescentou ela, que protagonizará a primeira novela da MAX: "Beleza Fatal".





Relembre a ganhadora do Emmy

Camila Queiroz fez sua estreia em novelas como Angel em "Verdades Secretas". No folhetim de Walcyr Carrasco, a atriz interpretava uma garota ingênua que, aos poucos, se tornava ambiciosa e manipuladora. Filha de Carolina (Drica Moraes), a personagem teve um caso com o marido da própria mãe, o vilão Alex, interpretado por Rodrigo Lombardi. A novela ganhou o Emmy em 2016.

