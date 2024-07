Reprodução Instagram - 25.7.2024 Gracyanne vai na festa de aniversário da ex-sogra, TerezinhaGracyanne vai na festa de aniversário da ex-sogra, Terezinha

A influenciadora e ex-dançarina do "Tchakabum" Gracyanne Barbosa, de 40 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (24) para publicar registros da festa de aniversário da ex sogra, Terezinha Vieira, que estava completando mais um ano de vida.





Nos stories do Instagram, Barbosa publicou um vídeo no qual aparecia cantando parabéns para mãe de Belo, com quem terminou de forma polêmica em abril deste ano. "Meu amorzinho. Dia muito especial", escreveu ela como legenda da publicação.





Mesmo após a separação, Gracyanne e Terezinha continuaram próximas. No dia 30 de maio, elas se encontraram e fizeram postagens públicas nas redes sociais, o que gerou especulações de que a influencer fitness teria reatado o relacionamento com Belo.





Na época, Barbosa negou os boatos e afirmou que continuaria se encontrando com a ex-sogra. Isso porque ela considera a mãe de Belo como parte de sua própria família. "Convivo com a dona Teresinha há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa. Aqui, ela sempre encontrará carinho, atenção, amor e amizade", garantiu na ocasião.

