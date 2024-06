(Reprodução) Belo volta a morar com Gracyanne Barbosa após traição, diz colunista

O cantor Belo e a ex-mulher Gracyanne Barbosa estão morando juntos e já ensaiam uma reconciliação, afirma o Portal Leo Dias. A aproximação acontece pouco menos de dois meses após a dupla anunciar publicamente a separação. Em abril, a musa fitness confessou ter tido um caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira.

Além de morar juntos, amigos próximos do cantor e da influenciadora apontaram que o clima é de romance. Inclusive, eles já teriam até voltado a ter relações suxuais, como na época do matrimônio.

Na segunda-feira (17), Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre a separação dela e do cantor Belo. Ela, inclusive, aconselhou pessoas em crise no casamento.

"Eu fui e sou verdade! Quero deixar bem claro que não estou romantizando, apoiando ou incentivando ninguém a fazer nada", iniciou ela, em resposta a um seguidor que elogiava o fato de ela ter assumido o caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira.

"Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para quê? Durante anos, eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada para poupar certas coisas, para não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o peso disso", acrescentou.

Barbosa ainda pediu para que os fãs prestassem atenção nos próprios relacionamentos amorosos. “Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão num relacionamento 'sozinhas', sem parceiro, sem diálogo, sem um toque”, admitiu.

"Olhem mais para os parceiros (as) de vocês, também para seus amigos. A pessoa do seu lado está passando por tantas coisas e não fala, às vezes só precisa ser ouvida, acolhida. Tenho aprendido muito com isso", aconselhou a influencer.