Reprodução/redes sociais Melody sofreu acidente na Via Dutra, no Rio de Janeiro

A cantora Melody, de 17 anos, esteve no "Tá Na Hora", jornalístico do SBT, na última segunda-feira (22). A também influenciadora revelou como ela está desde que sofreu um acidente de trânsito junto com sua equipe, no sábado (20), na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Além disso, expôs que teve um prejuízo de R$ 400 mil.







"Gente, foi um acidente muito complexo, mas, graças a Deus, ninguém ficou internado, ninguém morreu, mas todo mundo ficou com dores. Teve um [membro da equipe] que rompeu os ligamentos da perna, mas pelo menos todo mundo saiu vivo", iniciou a jovem.





"Tinha um caminhão na nossa frente, e o motorista do ônibus de trás veio com tudo. Nós estávamos parados na frente dele. A van ficou prensada no meio dos dois veículos", detalhou. A cantora ainda contou que o prejuízo é estimado em R$ 400 mil.





Melody também expôs que tem tentado entrar em contato com o responsável pelo ônibus que colidiu com sua van, para saber se eles pagarão o valor. "Infelizmente, foi um custo de R$ 400 mil. Estamos tentando entrar em contato com o pessoal do ônibus, para ver se eles vão arcar", afirmou.





A artista ainda contou que, mesmo após o acidente, conseguiu fazer o show que estava agendado. Alguns membros da equipe, no entanto, não conseguiram por conta dos machucados. "Eu fui para o hospital, fiz exames, fiquei quatro horas no hospital. Alguns dos meus músicos não conseguiram fazer o show. Eles não conseguiam ficar em pé", finalizou.

