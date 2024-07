Reprodução Instagram e X, antigo Twitter, EPTV, afiliada da Rede Globo Ex-panicat Ana Paula Leme sendo presa

A influenciadora e ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, rompeu o silêncio após ter sido presa por ameaça, desacato, embriaguez ao volante, resistência e injúria em Campinas. Por meio das redes sociais, na última segunda-feira (22), ela conversou com os seguidores.





"Obrigado Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade de ser melhor que ontem", dizia a primeira postagem feita por ela. Em uma segunda publicação, a mulher acrescentou: "Gratidão, universo, por tudo e pelo que ainda está por vir".





O que aconteceu?

Ana Paula Leme foi detida após se negar a pagar os produtos que consumiu em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no último sábado (20), no Cambuí, em Campinas. Após ser cobrada para efetuar o pagamento, a ex-panicat insultou uma funcionária.





A polícia foi acionada pela equipe da loja de conveniência. Quando os policias chegaram, Ana Paula se mostrou resistente em entregar seus documentos de identificação, além de ter chutado a genitália de um dos policiais que a prendiam. A Polícia Civil indiciou a influenciadora por injúria, desacato, ameaça e embriaguez ao volante.





Ana Paula Leme havia sido encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde passaria por uma audiência de custódia. No domingo (21), a influenciadora pagou fiança e agora responde o caso em liberdade.

