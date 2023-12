Reprodução/Instagram Carlos Alberto de Nóbrega mostrou cicatrizes após cirurgia na cabeça

Afastado dos estúdios do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega surgiu no último episódio de A Praça é Nossa de 2023, exibido nessa quinta-feira (28), após passar por uma cirurgia na cabeça. O veterano sofreu um acidente doméstico ao cair na área externa de sua mansão e precisou ser operado para remover coágulos do cérebro. Agora, que já está bem, o humorista apareceu para agradecer aos colegas de trabalho, homenagear grandes nomes que passaram pelo programa e mandar uma mensagem especial para o público.





Pela primeira vez, a atração foi apresentada pelo filho de Carlos Alberto, Marcelo da Nóbrega, que também é o diretor da Praça.

"E finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, porque quando caí, eu não dei com a cabeça na pedra porque minha mão me protegeu. Mas mesmo assim eu tive dois coágulos na cabeça. O primeiro era uma coisa pequena, e a gente achava que ia parar [de crescer]. Eu gravei o primeiro programa preocupado, o segundo [programa] eu quase não consegui terminar porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado", explicou o veterano de 87 anos.





Na sequência, Nóbrega mostrou as duas cicatrizes da cirurgia. "Olha o que fizeram na minha cabeça, mas não tem importância. O que acontece é o seguinte, que é o pior. Olha o que eles [médicos] acharam em minha cabeça, um parafuso. Eu estou com um parafuso a menos", divertiu-se.

"Mas agora falando sério. Esse foi o primeiro banco da Praça. Esse banco aqui tem 35 anos, vai fazer 36 em maio. Por aqui sentaram grandes nomes, pessoas inesquecíveis, a nata do humor da televisão brasileira. Eu não vou poder falar de todos, porque iria ficar um programa inteiro falando, mas eu peço que a produção mostre alguns momentos de vários colegas e amigos que passaram por esse banco, fazendo com que ele seja o mais antigo programa [de humor] da TV brasileira. Nenhum programa [de humor] tem 36 anos, esse banco tem", lembrou Nóbrega, ao mesmo tempo que as participações de Ronald Golias, Dercy Gonçalves, Canarinho, Jorge Lafond, Roni Rios, Consuelo Leandro, Jorge Loredo e Arnaud Rodrigues, entre outros, eram mostradas.





Carlos Alberto não hesitou em reassaltar o talento da nova geração de atores, muitos oriundos do teatro e dos shows de stand-up comedy.

"E aconteceu uma coisa de Deus. À medida que eu fui perdendo esses monstros sagrados, começaram a aparecer novos valores, artistas e comediantes que faziam stand-up e eu comecei a trazê-los. Eles não tinham experiência de televisão, mas eu fui mexendo aqui, mexendo ali, dando força, e formei esse grupo que está aí agora", recordou.

"E eu tenho certeza absoluta que aqueles que um dia sentaram aqui, nesse momento estão aplaudindo vocês que fizeram com que a Praça continuasse sem eles, fazendo o mesmo sucesso graças ao trabalho de vocês, que começaram aqui com um cachê pequenininho, e hoje vocês fazem viagens pelo Brasil inteiro, fazem shows internacionais, porque vocês tiverem e têm o mesmo valor que aquele pessoal que sentou aqui", disse.

Por fim, Carlos Alberto encerrou o programa especial com o seu famoso bordão. "E a vocês telespectadores aquele final de sempre. Por hoje é só, mas quinta-feira estarei de volta, eu aqui, no meu velho e querido banco, e vocês em todo o Brasil, porque A Praça é Nossa, ela é muito nossa. Tchau, pessoal. Feliz Ano Novo!", desejou.

A partir de 26 de fevereiro, na ocasião da estreia da nova programação do SBT, A Praça é Nossa será exibida mais cedo, às 22h30.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho