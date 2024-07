Reprodução X, antigo Twitter, e Instagram Conheça a história do item de luxo que faz parte da decoração da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Pagaria R$ 30 mil em uma poltrona de couro na cor caramelo? É este o valor da Pontrona Mole em sites de itens usados. O modelo é o mesmo das poltronas que fazem parte da decoraçãoo da mansão do casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Galiasso, que pretendem vender o imóvel por R$ 25 milhões.





Na mansão de Ewbank e Gagliasso, existem duas poltronas deste modelo e ambas ficam na sala principal. Sérgio Rodrigues é o design responsável pela criação do item, que, inclusive, faz parte do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) desde 1974.

A fama da poltrona fez com que ela alcançasse prêmios do ramo imobiliário e artístico. Em 1961, foi premiada mundialmente na Itália pelo Concurso Internacional do Móvel de Cantú. Outro destaque do item foi com uma exposição exclusiva em Nova York, intitulada como "Mole Armchair: 60 years", exibida na galeria Espasso.







Venda de mansão

Na última quarta-feira (17), uma imobiliária anunciou que a mansão, conhecida como Casa da Tenda, estava à venda por R$ 25 milhões . Localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o imóvel pertence a Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que moram na residência com os filhos Titi, Bless e Zyan.

Uma imobiliária colocou o anúncio da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no Rio de Janeiro





