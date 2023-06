Lucas Botega Gracyanne Barbosa ostenta corpo definido em biquíni neon

Gracyanne Barbosa dividiu com os seguidores registros de uma sessão de fotos na praia e surpreendeu.

A esposa de Belo apostou em um biquíni neon amarelo e ostentou o corpo definido em cliques de frente para o mar.





Na legenda, a modelo fitness agradeceu pelo carinho do público com o conteúdo postado por ela. "Pode parecer besteira ou clichê o que vou falar, mas lendo os comentários do vídeo de ontem, fiquei feliz e grata!", começou.

"Gratidão a cada um que está sempre aqui me motivando e me ajudam a seguir, em direção àquilo que escolhi para viver e acredito. Obrigada pelo carinho", completou.

Os internautas fizeram questão de comentar o post e elogiar Gracyanne. "Inspiração", declarou uma; "Você é maravilhosa", disse outro; "Você que sempre nos motiva", comentou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gent e!





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: