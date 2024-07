Reprodução Bianca Censori exibe seios nus e caminha pelas ruas de Los Angeles





A modelo Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, exibiu os seios nus enquanto andava pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira (15).

Bianca estava a caminho de um salão de bronzeamento, e foi flagrada pelos paparazzis utilizando um top transparente que mostrava inteiramente os seios. A modelo tem acumulado uma série de polêmicas nas últimas semanas por conta das escolhas de seus looks.

Na última sexta-feira (12), Bianca foi ao cinema utilizando um biquíni, acompanhada de Kanye West , para assistir ao filme "Um Lugar Silencioso: Dia Um", no bairro de Century City, em Los Angeles.

Além disso, no início do mês, Censori, rebateu acusações de ter enviado conteúdo adulto para funcionários menores de idade da empresa 'Yeezy' . As polêmicas, porém, não se prendem apenas a ela. Nos últimos dias, Kanye West foi exposto pela modelo Mikaela Lafuente , de 22 anos, que afirmou que o cantor a convidou para sair mesmo sendo casado.

West e Censori se casaram em dezembro de 2022, um mês após o rapper finalizar seu divórcio com Kim Kardashian . Desde então, o relacionamento deles tem sido alvo de polêmicas e críticas, com os entes queridos da modelo supostamente intervindo em meio a preocupações de que ela estava sendo controlada pelo músico.