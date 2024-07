Reprodução/Backgrid Bianca Censori vai ao cinema de biquíni





Bianca Censori, esposa de Kanye West, chamou a atenção ao usar um top de biquíni durante um encontro com Kanye West, na noite da última sexta-feira (12). O casal foi fotografado aproveitando a companhia um do outro no Bludso’s BBQ antes de assistir ao filme "Um Lugar Silencioso: Dia Um" em um cinema no bairro de Century City, em Los Angeles.

Censori, de 29 anos, completou o look com saltos transparentes e um boné de beisebol com estampa camuflada. A arquiteta da Yeezy deixou seus cabelos pretos curtos soltos enquanto deixava o público de 'boca aberta' na rua.

Já o rapper, de 47 anos, optou por um visual casual, usando shorts pretos e um moletom cinza para o passeio. Censori manteve uma expressão séria e segurou carinhosamente o braço do rapper enquanto chegavam ao cinema.

Esse não é o primeiro look polêmico que Censori exibiu em público recentemente. No mês passado, ela chamou atenção na Itália ao usar um body curto e, posteriormente, um poncho transparente para um jantar.

O tempo de qualidade do casal juntos ocorre dias após a modelo de 22 anos, Mikaela Lafuente, afirmar que Kanye West a convidou para sair mesmo sendo casado.

No início deste mês, Censori também se envolveu em polêmicas e rebateu as acusações de que teria enviado conteúdo adulto para funcionários menores de idade da Yeezy .

West se casou com Censori em dezembro de 2022, um mês após finalizar seu divórcio com Kim Kardashian. Desde então, o relacionamento deles tem sido alvo de polêmicas e críticas, com os entes queridos da modelo supostamente intervindo no outono passado em meio a preocupações de que ela estava sendo controlada pelo músico.