A influenciadora Kim Kardashian, de 43 anos, foi alvo de críticas no Instagram por usar vermelho por duas vezes durante o casamento luxuoso de três dias do herdeiro bilionário indiano Anant Ambani e Radhika Merchant, realizado em Mumbai, na Índia, no último fim de semana. Fãs afirmaram que a cor é tipicamente reservada apenas para as noivas indianas, e a escolha da modelo acabou pegando mal.

Kardashian exibiu dois looks diferentes em escarlate durante as festas, usando um vestido vermelho ousado na cerimônia de sexta-feira (12) e outro visual arrojado com um longo véu vermelho no evento de domingo (14).

A influenciadora iniciou sua estadia na Índia com a irmã Khloé Kardashian, de 40 anos, usando um conjunto brilhante de duas peças coberto de intrincados bordados, combinando seu top de sutiã com franjas com uma saia correspondente e uma dupatta vermelha.

Ela estava com centenas de quilates de joias de Lorraine Schwartz em cada evento, incluindo diamantes, esmeraldas e uma peça deslumbrante que apresentava uma corrente de diamantes de 70 quilates que se estendia da orelha até um anel de nariz.

"Não deveria usar vermelho em um casamento na Índia. Essa cor é reservada para a noiva," comentou um fã em seu post no Instagram no domingo. "Sou mexicana e até eu sei que você NÃO deve usar vermelho em um casamento indiano", comentou outro usuário.

Especialistas em moda, como Eshita Kabra-Davies — fundadora da plataforma de revenda By Rotation —, apresentaram os mesmos argumentos, dizendo ao Who What Wear que usar vermelho em um casamento indiano é um grande erro de moda.