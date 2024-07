Montagem/ Portal iG Mikaela Lafuente revelou pedido de 'date' feito por Kanye West





Mikaela Lafuente, uma modelo e influenciadora argentina de 22 anos, afirmou recentemente que Kanye West entrou em contato com ela por meio de mensagens diretas (DMs) no início deste ano, apesar de ser casado com Bianca Censori.

Lafuente, que também recebeu investidas do jogador Neymar neste ano, acusou o rapper, de 47 anos, de enviar mensagens “inapropriadas” em março, convidando-a para "sair".

Segundo Lafuente, ela estava revisando suas DMs com seu namorado Bryce Hall quando viu uma mensagem de West. “No começo, eu não acreditei e pensei que era uma conta falsa, mas não era,” disse ela em um post nas redes sociais, que já foi deletado, segundo o Daily Mail.

“A mensagem foi bastante estranha, já que eu nunca tinha falado com ele ou o visto pessoalmente antes,” acrescentou.

Lafuente também incluiu uma captura de tela da suposta interação, que começou com West perguntando se ela estava na Califórnia. “Queria saber se você gostaria de sair e ouvir o novo álbum,” ele teria escrito, de acordo com as capturas de tela.

Provavelmente, West estava falando sobre seu álbum “Vultures”, lançado em fevereiro. No entanto, Lafuente recusou o convite e agora critica o rapper por convidá-la para sair, apesar de ser “duas vezes” sua idade.

“Não acho aceitável enviar mensagens para outras mulheres quando você é casado,” disse ela. “Não é aceitável e é algo que defenderei para sempre.”

“Cresci vendo toda a minha família com seus parceiros para sempre e isso é o que quero para meu relacionamento. A monogamia é o que é aceito e a traição é inaceitável", acrescentou.

Embora ela tenha negado os supostos avanços de West, ela se preocupou que “outros possam não negar”. “Eu não apoio isso,” declarou. “Talvez eles [ele e sua esposa] tenham um acordo e Bianca saiba disso e esteja bem com isso, mas nunca saberemos.” Lafuente afirma que West deletou todas as suas mensagens depois que ela o rejeitou. Os representantes do rapper não comentaram o caso.

Kanye West se casou com Censori em dezembro de 2022 — apenas um mês após finalizar seu divórcio de Kim Kardashian.

Embora não esteja claro se o casal tem um relacionamento aberto, eles claramente são abertos sobre sua sexualidade — desde passeios de barco com demonstrações públicas de afeto na Itália até as escolhas de moda ousadas de Censori.

Além de suas aparições chamativas, o casal frequentemente sai para noites de encontros casuais. No início deste ano, foram vistos jantando no Cheesecake Factory várias vezes. Também foram vistos em um encontro no Exploratorium em San Francisco no Dia da Independência.