Reprodução/Instagarm Bianca Censori e Kanye West





Bianca Censori, esposa de Kanye West, foi acusada de enviar material pornográfico para funcionários da Yeezy, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ. A acusação surge em meio ao anúncio de West sobre o lançamento de seu negócio de filmes adultos, "Yeezy Porn", em abril.

Segundo a documentação, Censori teria compartilhado um link com conteúdo sexual explícito com um funcionário. Esse conteúdo estava acessível a funcionários menores de idade durante o desenvolvimento do aplicativo de pornografia que West pretende lançar. Apesar das alegações, Censori, de 29 anos, não foi listada como ré na ação judicial.

Veja galeria de fotos



Bianca Censori e Kanye West Reprodução/Instagarm Bianca Censori Reprodução/Instagram Bianca Censori Reprodução/Instagarm Bianca Censori Reprodução/Instagram Bianca Censori Reprodução/Instagram Bianca Censori Reprodução/Instagarm Bianca Censori Reprodução/Instagram Bianca Censori e Kanye West Reprodução/Instagram Bianca Censori e Kanye West Reprodução/Instagram Bianca Censori Reprodução/Instagram Bianca Censori Reprodução/Instagram





O rapper e seu ex-chefe de gabinete, Milo Yiannopoulos, foram nomeados como réus por supostamente não pagarem os funcionários pelas longas horas de trabalho necessárias para concluir o aplicativo até 1º de maio.

A ação judicial alega que West, de 47 anos, e Yiannopoulos, de 39, se envolveram em "trabalho forçado e tratamento cruel, desumano e degradante". Os funcionários teriam sido submetidos a comentários racistas e chamados de "novos escravos" enquanto desenvolviam tanto o aplicativo de pornografia quanto um aplicativo de streaming, o YZYVSN, para competir com Apple Music e Spotify.

West e Yiannopoulos supostamente contrataram um grupo de desenvolvedores negros internacionais, incluindo vários menores de 14 anos, para ajudar na construção dos aplicativos.

Os documentos revelam que os funcionários trabalhavam principalmente de forma remota, comunicando-se frequentemente com a equipe do rapper por meio de plataformas como Slack e Zoom. Eles afirmam que Yiannopoulos prometeu pagar-lhes $120.000 quando o aplicativo estivesse completo, desde que concordassem em trabalhar horas extenuantes e não houvesse reclamações.