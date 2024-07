Reprodução/Instagram Emma Corrin, Shwan Levy, Hugh Jackman e Ryan Reynolds estiveram hospdeados em hotel no Rio de Janeiro

De passagem pelo Brasil para a divulgação do filme “Deadpool & Wolverine’, os atores Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e o diretor Shawn Levy, se despedem do Brasil nesta terça-feira (16).

Mesmo com a agenda repleta de compromissos oficiais, o elenco ainda conseguiu aproveitar um tempo livre para curtir as belezas do Rio de Janeiro, desde passeios de bicicleta, até uma visita ao Estádio do Maracanã. Pelas redes sociais, a dupla de protagonistas e o diretor do longa deixaram mensagens de carinho para a cidade maravilhosa.

“Mal posso esperar para estar em casa, mas não quero sair do BR. Esta é a minha segunda viagem ao Brasil. Se tiver oportunidade, visite este país. Não espere. Não é apenas um lugar, é um SENTIMENTO. Obrigado, a toda a equipe que fez esta viagem não só funcionar para o nosso filme incrível, mas por nos permitir ter tempo para experimentar um pouco do que o Rio tem para oferecer. Obrigado!”, escreveu Ryan Reynolds.

Hugh Jackman, que também já veio ao país para a divulgação de Logan, em 2017, escreveu: “Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo essas pessoas. Nada menos que um dos locais mais bonitos de toda a terra. Obrigado Rio.”

O diretor do filme, Shawn Levy, também deixou sua mensagem nas redes sociais: “Adeus, Rio! Brasil, vocês são TODO coração!”

O filme Deadpool & Wolverine traz de volta os icônicos personagem da Marvel de volta às telas do cinema em 25 de julho.



