Reprodução Instagram - 12.6.2024 Davi mostra construção da mansão

O vencedor do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, compartilhou nas redes sociais que fez sua primeira tatuagem. O ex-motorista de aplicativo fechou o braço com uma série de desenhos e mostrou os bastidores da nova tattoo no Instagram na tarde desta terça-feira (16).



O tatuador responsável foi o Gian Lucca, que afirma que ter realizado toda a tatuagem em uma única sessão. No vídeo, é possível ver Davi chegando onde será realizada a tatuagem e o processo para fazer os desenhos.

Na legenda, Gian escreve: "Dia muito massa! Tive o prazer de atender o nosso campeão. Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! O homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, irmão! Me contem oque acharam".

Os desenhos que fecham o braço direito do ex-BBB são de um leão, uma águia, um olho e alguns símbolos. A tattoo vai do início do ombro até o pulso.

Os seguidores do campeão reagiram a nova tatuagem. Um seguidor escreve: "Tatuagem mais genérica dos anos 2000 - leão, águia, relógio com algarismo romano, olho em PB - Significado nenhum, estética genérica, tatuagem feita a atacado".

Outro elogia: "Diferenciado". Outra contradiz e afirma que tem significado os desenhos: "Amei o leão, vc enfrentou vários leões dentro daquela casa Davi e tá enfrentando aqui fora maís derrubando um por um, siga na paz, sucesso campeão".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp