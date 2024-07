Redes sociais O fenômeni foi avistado em diversas cidades do Ceará

Um meteoro cruzou o céu do norte do Nordeste na madrugada deste sábado (13). O evento pode ser visto pelo público do show da cantora Simone Mendes na cidade de Tamboril, no interior do Ceará.



A passagem do feixe luminoso no céu também pode ser visto nos municípios cearenses de Ubajara, Frecheirinha, Crateús, Tauá e Santa Quitéria. Outras cidades do Piauí e Pernambuco também foram agraciadas com a imagem.

A cantora estava se apresentado no Tamboril Fest. Uma pessoa da plateia registrou o momento que o meteoro passa e a artista recebe outra cantora no palco. Veja o vídeo:





Simone Mendes no SBT

A cantora e compositora Simone Mendes, de 40 anos, usou as redes sociais para contar que quase estreou como apresentadora na emissora de Silvio Santos . Isso porque ela foi chamada por Daniela Beyruti , a filha número 3 do dono da emissora, para substituir a loira Eliana aos domingos.

A confirmação se deu após o comentário de um internauta na web. A ex-dupla de Simaria negou a proposta alegando que, embora amasse a televisão, sentia que ainda precisava continuar se dedicando à carreira como cantora. A musicista passou por grandes mudanças após encerrar a parceria profissional com sua irmã.

