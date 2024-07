Mayra Dugaich Key Alves afirma ter rejeitado encontro com Bruno Mars

A jogadora de vôlei Key Alves se envolveu em mais uma polêmica nesta sexta-fera (12). Segundo a coluna da jornalista Fábia Oliveira, a atleta teria tentado devolver um pacote de viagens internacionais que arrematou durante o Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr., que aconteceu no começo de junho. Entretanto, a ação parece não ter dado muito certo.

A ex-participante do "Big Brother Brasil 23" teria sido cobrada pela empresa Superbid, responsável pelo leilão. Entretanto, Key teria pago apenas 10% do valor no cartão e depois não quitou o restante.

A coluna afirma que em uma nova cobrança a jogadora alegou que queria desistir do lote, o que não é permitido. Ao ser informada que não poderia desistir do arremate, uma vez que isso prejudicaria outras pessoas que estavam na disputa pelo prêmio, Key teria alegado que não poderia realizar as viagens porque não teria agenda.

A Superbid ainda falou que Key poderia utilizar as viagens por um ano, mas a negociação não teria chegado a lugar nenhum. A atleta então acionou o advogado para resolver a situação.

É esperado que a empresa cancele o arremate de Key, uma vez que ela era uma convidada de Neymar no leilão. A jornalista afirma que Key confirmou que a viagem foi devolvida e que o jogador Neymar teria resolvido a situação. Além disso, ela teria feito uma doação para ajudar a instituição que seria beneficiada pelo valor arrecadado.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria da jogadora, mas até o momento de escrita dessa reportagem não obteve respostas.

O quarto Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr. arrecadou um valor de R$ 21 milhões. Dentre os itens leiloados estão viagens, ingressos para jogo do US Open, camisetas autografadas, entre outros objetos.