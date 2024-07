Reprodução/Instagram Amanda Kimberly e Neymar Jr.

A modelo Amanda Kimerlly, de 30 anos, deu à luz Helena, no último dia 3 de julho. A menina, suposta filha de Neymar Jr., nasceu em maternidade luxuosa, localizada na Vila Olímpia, em São Paulo. Com os holofotes, porém, o nome de Amanda começou a ser envolvido em polêmicas nas redes sociais, depois que internautas resgataram um vídeo antigo da influenciadora revelando suas motivações para participar de um reality show.

Em 2016, ela participou do programa "Are You The One Brasil", da MTV, e em uma entrevista posterior ela revelou quais os principais motivos que a levaram a entrar no reality, o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

"Todo mundo pergunta por que fui para o reality show. Fui por causa do dinheiro e para aparecer. O povo fala, 'vim aqui achar o amor da minha vida'. Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer", afirmou ela na época.

Amanda Kimberlly mãe da filha do Neymar é bem gata né, bem vinda Helena pic.twitter.com/V5BxQeUHpY — badb (@comentababybrun) July 6, 2024

Os rumores de que o jogador seria o pai da criança se intensificaram depois que Rafaella Santos, irmã de Neymar e amiga de Amanda, compartilhou os presentes que havia comprado para Helena e mostrou uma tatuagem com o nome da menina.

Ainda se especula que Neymar já teria reconhecido a paternidade e registrado Helena em seu nome, reforçando as teorias dos internautas.