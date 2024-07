Tiago Ghidotti Globo censura declarações de Iza sobre Yuri Lima em entrevista com Bial

Na última sexta-feira (12), foi exibido a entrevista com a cantora Iza no programa "Conversa com Bial". Segundo as informações do jornal O Globo, o papo com a cantora foi gravado antes da exposição da traição de Yuri Lima, ex-namorado da artista. Para preservar Iza, o programa foi editado para que o jogador não fosse citado.



Na conversa, Iza fez uma reflexão sobre a maternidade e afirmou: "Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe”. Ela contou como vês o futuro da filha, que se chamará Nala em homenagem a sua personagem no filme "O Rei Leão": "Eu quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa”.

Segundo a cantora, a vontade de ser mãe surgiu há uns dois anos: "A sensação era de ‘relógio biológico’. Eu sabia que eu ainda tinha tempo, que eu poderia congelar os meus óvulos. [...] Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre tive esse sonho de ter alguém ‘produzido’ por mim”.

Ela continua: "Essa gravidez já me mudou bastante. Eu sempre fui muito menos aberta do que eu sou agora. Tenho tido mais vontade de compartilhar, mas ainda muito por cima.”

Segundo a cantora, a gravidez mudou muito a forma ela vê a vida: "Ainda é uma gravidez, uma vida, uma gestação e isso precisa ser feito com muito cuidado e restrição. E, ao mesmo tempo, estou aprendendo a viver isso agora, nunca imaginei que viveria isso com as pessoas sabendo o nome da minha filha, perguntando pela Nala.”

Iza diz que está trabalhando em um novo disco, mais voltado para o reggae, e que por conta disso tem reduzido sua agenda de shows. "Pesadão, Bateu, Brisa, um monte de músicas minhas já têm essas referências”, explica.

Traição

A cantora IZA anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima após um caso de traição. Em um relato publicado nas redes sociais, a artista revelou que o parceiro vinha mantendo conversas com outra mulher desde o início do relacionamento deles. Além disso, a amante teria tentado vender a infidelidade para alguns veículos midiáticos pelo valor de R$ 30 mil.

Através do Instagram, IZA publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação da Nala.

"É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas eu queria que vocês soubesse que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para Yuri, mas também, lamentavelmente, para a família dele. Eu peço desculpas, [...] eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando se eu sabia", afirma.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp