Reprodução Yuri Lima está 'triste' e 'chateado' após Izar revelar traição, diz técnico do Mirassol

O técnico do Mirassol revelou que Yuri Lima assumiu que traiu Iza e que está chateado com a polêmica. Mozart Santos afirmou que a situação não afetou a equipe internamente.





"Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião", disse ele em entrevista ao UOL.

Mozart declarou que tomou o papel de 'pai' para lidar com o atleta. "Se ele errou, ele tem que assumir o erro dele. Cabe a ela perdoar ou não perdoar, eles vão ter um filho juntos. Eu não tenho autoridade nenhuma pra julgar ninguém, não. A única coisa que eu fiz, como um 'pai', é prestar minha solidariedade a ele, simples assim. E estou aqui pra ajudá-lo. E isso não significa que eu concorde ou não concorde com as ações, mas não cabe a mim julgar. Eu graças a Deus não vivo nesse mundo virtual, não sou juiz de nada".

"Não [afetou o time], zero. E por que afetaria? É um problema pessoal dele. É especulação. (...) Não tem nenhum Carnaval, estão criando um monstro em onde não existe, não tem nada que afetar grupo nenhum. É a vida particular dele", concluiu ele.

Grávida, Iza surpreendeu os fãs na última quarta-feira (10), quando revelou que o relacionamento com o jogador Yuri Lima havia chegado ao fim por traições vindas dele.

