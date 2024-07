Reprodução TV Globo - 14.5.2024 Priscilla no 'Conversa com Bial'

A cantora Priscilla comentou como foi o processo de afastamento da igreja evangélica . Ela, que criou uma carreira na música gospel, afirmou que não fazia mais sentido algumas doutrinas da religião.



Em entrevista ao programa "Foquinha Entrevista" na última quinta-feira (11), a cantora disse: "Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então se eu ouvia o Pastor falando A, eu chegava na minha casa e no meu relacionamento com Deus eu falava ‘Deus é A mesmo? Ou ele interpretou A e tem uma interpretação que a gente tem um B ai’."

Segundo a cantora, ela sempre questionou muito as coisas que via: "Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus, não somente a partir do que eu ouvia alguém falando. Então eu sempre tive essa curiosidade”.

Priscilla afirma que, ainda que tenha crescido na doutrina cristã, ela sempre a questionou. “E quando a doutrina, o dogma, não fazia sentido com aquilo que eu tinha de experiência com Deus, eu revisitava essa crença dentro de mim”, continuou.

Ao ser questionada se teria algum medo acerca de suas crenças, Priscilla afirma que não, e que possui uma relação muito mais segura com aquilo que ela crê.

Comunidade LGBTQIAPN+

A cantora foi perguntada o porquê escolheu esse momento para se posicionar a favor da comunidade LGBTQIAPN+. Ela responde: "Finalmente eu posso. Finalmente eu estou livre das estruturas que me podavam e que me impediam de fazer isso."

Priscilla afirma que seu contato com a comunidade LGBT começou no gospel, mas de forma mais contida: "Se vissem a gente se comunicando, eu acolhendo, levando para a igreja do jeito que são, eles iam cortar esse nosso relacionamento".

"Com os meus pensamentos, eu era muito sozinha lá, tinha muito medo de retaliação. Acontecia mesmo, de boicote, de me falarem: 'Se você continuar assim, nenhuma igreja vai te chamar para cantar'", explica a cantora.

