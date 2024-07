Instagram Carol Ferraz é mãe da filha caçula de Refael

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, pôs um ponto final no processo penal que o acusava de agredir e ameaçar um idoso em um bar na zona oeste do Rio de Janeiro. O ator aceitou a proposta do Ministério Público, que consistia em duas opções: pagar dois salários mínimos a uma instituição ou trabalhar em serviços comunitários por quatro meses.



Em entrevista à Revista Quem, o advogado do artista, Alexandre Ramalho, explicou que foi acordado que Rafael pagaria a multa estipulada em dois salários mínimos.

Rafael foi acusado de agredir e ameaçar de morte o gerente de bar João Fernando, de 64 anos, na Barra da Tijuca, no final de fevereiro. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Na época, a vítima alega que p ator estava "completamente transtornado" e teria agredido sem motivo.

Segundo informações do portal Leo Dias, João teria afirmado que o ator chegou ao bar em seu carro, dando uma freada brusca e assustando as pessoas que estavam no local.

Além de Rafael, outros dois homens estariam juntos e pediram a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento. João explica que após uma breve conversa, o ator teria proferido ameaças e dado um soco. Segundo o gerente, ele nunca teve contato anteriormente com o ator e que tentou se afastar, mas as agressões persistiram até um motoboy segurar Rafael.

