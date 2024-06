Reprodução Priscilla Alcântara anuncia noivado e revela planos para engravidar

A cantora Priscilla Alcântara anunciou que está noiva do DJ Andre Laudz, com quem se relaciona desde setembro de 2023. Em entrevista recente, a ex-apresentadora do "Bom Dia e Cia" (SBT) também revelou que já tem planos para engravidar e conciliar a maternidade com a carreira musical.



"O que eu faço da vida é música, e eu quero muito vivenciar, descobrir outras Priscillas na vida pessoal. A Priscilla mãe, a esposa", refletiu durante participação no podcast da CNN, em trecho divulgado pelo site Notícias da TV.

Entrevistada pela apresentadora Mari Palma, Priscilla Alcântara revelou que está noiva. "Vou casar agora e quero já começar a pensar em ter filho, me programar. Quero descobrir como é ser artista e ser mãe", afirmou.

O desejo por engravidar e experienciar a maternidade possui como referência as amigas da cantora, que conseguem aproveitar o trabalho e a vida com os filhos.

"Acho tão lindo observar outras amigas minhas vivenciando maternidade e ainda experimentando da sua independência. Elas estão ali vivendo a gravidez, mas têm seu trabalho, os seus projetos. Eu tenho muita curiosidade de saber, experimentar esse momento da vida", apontou.

Ex-cantora gospel, Priscilla Alcântara não rejeita a possibilidade de ter conhecido o noivo Andre Laudz em outra vida. "Eu falo: 'A gente se conhece de outro lugar, de outro momento'. Não sei se acredito em vidas passadas, mas se eu acreditasse, eu diria que é isso. Porque não é possível encontrar e não ter confusão, não ter dúvida. A gente grudou desde o primeiro dia", afirmou.

Ela e o membro da Tropkillaz se conheceram pela internet em 2023, realizando a primeira aparição pública em setembro, durante o festival The Town.

"Só que a gente acha romântico e fantasioso demais, né? Às vezes a gente acha que não merece, ou que com a gente não acontece, ou que isso é só coisa de filme. E eu experimentei que não. Foi bem em um momento de desilusão que a chegada dele fez eu acreditar que a vida pode surpreender a gente nos detalhes", concluiu.