A cantora Manu Bahtidão prestou solidariedade à artista IZA, após ela expor o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima devido a uma traição. Entretanto, após o posicionamento da loira, a cantora Suanny Batidão, ex-integrante da banda Anjos do Melody, fez uma publicação sugestiva em seu perfil do Instagram.



Em um vídeo, Suanny afirma que seu telefone ficou repleto de mensagens após a "bonita que acabou com seu antigo casamento prestar solidariedade a Iza”. Rapidamente os seguidores associaram a Manu, uma vez que a cantora é casa com o ex-marido de Suanny, Anderson Halliday.

O grupo musical era inicialmente formado por Suanny e Anderson. Na época, os cantores eram casados. Entretanto, logo eles se divorciaram e Anderson engatou em um relacionamento com Manu, com quem está junto até hoje.

O vídeo, publicado por Suanny na última quinta-feira (11), não cita Manu. Mas, a relação da loira com Anderson fez os seguidores interpretarem como uma indireta. Na época do término, os fãs suspeitavam que Manu era amante do empresário e que isso teria posto fim no casamento.

Descoberta da suposta traição

Em entrevista ao portal Leo Dias, Suanny afirma: "Eu fui casada como Anderson durante 8 anos e tive um filho com ele que vai fazer 16 anos. Tínhamos uma relação e éramos casados no papel. Aí, a Manu começou a se envolver com ele, começaram a ter um caso. Aí, ela começou a andar com ele nos mesmos lugares que eu frequentava, para que (a traição) chegasse até e nós terminássemos. Acabou chegando e nós terminamos”.

Suanny afirma que Anderson deixou a casa e foi morar com Manu. Com os mais recentes acontecimentos, ela então decidiu cutucar a cantora: "Eu vi a trend e resolvi fazer esse vídeo despretensioso. Vi muitas notificações no meu telefone depois da postagem da Iza que ela (Manu Bahtidão) foi e comentou. Como o povo daqui conhece, o pessoal começou a me marcar e ressaltar a hipocrisia”.

