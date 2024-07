Foto: Reprodução/ Instagram Neymar e Bruna Biancardi estão juntos neste dia dos namorados

Reconciliados? Pelo jeito, sim! O jogador Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi foram flagrados aos beijos na madrugada deste domingo (7). O casal havia se reaproximado no início do ano, após o final do relacionamento envolto de polêmicas.



Bruna e Neymar foram flagrados curtindo um show de Thiaguinho em São Paulo, sendo clicados aos beijos no andar de cima da boate.

A dupla sorria para as fotos e foram flagrados em um momento de descontração e beijos apaixonados. Anteriormente, os dois já haviam sido vistos tendo demostrações públicas de carinho. Na última sexta-feira (5), eles foram filmados se abraçando durante um churrasco entre amigos em comum.

Os pais de Mavie, de oito meses , estavam sendo alvo de rumores de reconciliação desde abril, quando o atleta publicou um vídeo em que cobra a ex-namorada de voltar a segui-lo nas redes sociais. Ela havia dado unfollow logo após descobrir a traição do atleta.

Na época, Neymar abriu uma enquete e perguntou aos seguidores: "E aí, ela volta a me seguir?”. As respostas eram: “Sim, a paz reinou” e “não, vamos para rivalidade”.

" data-mce-href=" "Em abril, o jogador fez um post de declaração no aniversário de Bruna. Em maio, o casal foi visto fazendo compras em um shopping na Arábia Saudita e viajando até as 'Maldivas da Arábia'.

Além disso, Neymar e Bruna passaram o Dia dos Namorados juntos na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A modelo foi presenteada com um buquê de rosas colombianas luxuoso no dia seguinte.

🚨FAMOSOS: Neymar e Bruna Biancardi aos beijos durante show de Thiaguinho.



Ao que tudo indica, houve uma nova reconciliação entre o casal. pic.twitter.com/JcGHqmGQkk — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 7, 2024





