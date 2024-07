Instagram Luana Piovani em novo registro no Instagram

A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais neste sábado (6) para comentar um caso de retirada da guarda do filho da mãe, para ser entregue ao pai que, segundo ela, trata-se de um "genitor abusador". Durante a fala, a artista voltou a atacar o ex-marido Pedro Scooby.



Nos Stories do Instagram, Luana começa: "Eu vim aqui reiterar essa minha fala e vou postar aqui o vídeo da Angélica, que a mãe do Arthur, uma criança que foi tirada do seu ambiente familiar e foi entregue para o seu genitor abusador."

Durante a fala, no entanto, a atriz fala que vai entrar em uma "outra seara", fazendo alusão ao seu relacionamento com o ex-marido. " Eu gerei, gestei, pari e amamentei todos os meus filhos. Então, eu tenho o direito e a obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável em relação à criação dos meus filhos."

Segundo Luana, algumas das atitudes do ex-marido para com o filho vão contra o que ela entendia como certo: "O genitor abriu a conta do Instagram do meu filho mais velho, o que eu sou absolutamente contra. Não importa se é ele que administra ou se está no celular dele. O que importa é que essa criança também é minha, a responsabilidade também é minha, e eu deveria ter sido questionada, consultada. Juntos, poderíamos ter chegado a um consenso, mas não é assim que acontece."

Ela completa: "Pena que é inconsequente e irresponsável. Não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral. Para vocês entenderem o quanto vocês se enganam com ele.".

Luana aproveita o momento e afirma que os defensores de Pedro não conhecem nada de criação. "Na hora que entenderem que amor não basta para criar seres humanos conscientes, responsáveis e amorosos com a vida como um todo; na hora que entenderem que não é suficiente o amor numa relação entre duas pessoas. Estou abrindo um pouco o assunto agora. Precisamos de muitas outras coisas para uma relação dar certo, não basta o amor."

"Eu sei que a vida está tão difícil que quando vemos um pai amando um filho, achamos que presenciamos um milagre. Mas para mim, isso é premissa básica. Faltam outras milhões de coisas, e fico indignada com a falta de respeito e consideração, inclusive por alguém que praticamente criei", completa a loira.

