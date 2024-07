Instagram/@rohanshrestha Radhika Merchant e Anant Ambani convidaram os artistas para um "equenta" do casamento

Imagina contratar grandes ícones da música pop para o seu casamento. Melhor dizendo, para o "esquenta" da celebração. Foi isso que o herdeiro de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia, fez para o casamento. Radhika Merchant e a futura esposa, Anant Ambani, desembolsaram cerca de R$ 56 milhões para ter Justin Bieber na celebração na última sexta-feira (5).

Mukesh Amban, que possui uma fortuna estimada em US$ 117 bilhões, o equivalente a R$ 642 bilhões, não está poupando esforços para conseguir fazer uma grande festa para o filho. De acordo com as tradições indianas, a união está prevista para acontecer entre 12 e 14 de julho, com um verdadeiro festival de atrações para os convidados.

Justin Bieber não foi atração a surgir na celebração do casal. Com vários dias de festas, as duas celebrações anteriores tiveram apresentações de Rihanna, Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli.

O bilionário já mostrou que não evita organizar casamentos grandiosos e dispendiosos — pelo contrário. Em 2018, Ambani realizou o casamento mais luxuoso da Índia para sua filha, um evento que ele afirma ter custado US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 569 milhões) e que teve a participação da cantora americana Beyoncé.



O casamento

O casamento vai acontecer na mansão dos pais do noivo. O imóvel soma 27 andares e é considerada a segunda propriedade residencial mais cara do mundo. Em primeiro lugar está o Palácio de Buckingham, enquanto o terceiro está a Villa Leopolda, que pertenceu à brasileira Lily Safra até sua morte, em 2022.

Uma parte das celebrações, no entanto, acontecerá no Jio World Convention Centre, propriedade da família Ambani. De acordo com as informações da CNN de Portugal, o espaço tem capacidade para mais de 16 mil pessoas e as datas teriam sido escolhidas devido aos dias auspiciosos” dos mapas de nascimento dos noivos.

Segundo a agências de notícias da Índia, a ANI, o primeiro dia de cerimônia haverá o Shubh Vivaah – casamento auspicioso. No segundo dia, em 13 de julho, será a vez do Shubh Aashirwad, uma bênção divina. O Mangal Utsav, isto é, a recepção, encerra o cronograma de festividades.

O famoso estilista indiano Manish Malhotra é o responsável pela direção criativa do evento de casamento de Anant Ambani, filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. Nita Ambani, mãe do noivo, atuará como colaboradora, participando de todas as escolhas para incorporar a essência da Índia em cada detalhe.

A celebração, que durará vários dias, foi cuidadosamente planejada para imergir os convidados em uma atmosfera de alegria, amor e celebração, com trajes tradicionais, formais e chiques para cada ocasião. O evento reflete a intenção de celebrar o artesanato indiano com uma estética sofisticada e atemporal.

Anant Ambani, de 29 anos, se formou na Brown University e é responsável pela expansão do setor de energia do conglomerado da família, Reliance Industries. Ele lançou recentemente o Vantara, um abrigo de animais de 3.000 acres, demonstrando seu compromisso com o bem-estar animal. Sua noiva, Radhika Merchant, também de 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e trabalha na Encore Healthcare.

Formada pela Universidade de Nova York, ela conheceu Anant em 2017 durante uma viagem de carro com amigos em comum. Além das celebrações do casamento, Mukesh Ambani organizou um casamento comunitário para 52 casais desfavorecidos, destacando o compromisso da família com o bem-estar social.

