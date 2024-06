Reprodução/Instagram Após polêmicas, irmã de Bruna Biancardi diz que não liga para críticas

A irmã de Bruna Biancardi conversou com os seguidores e admitiu que não se importa mais com as polêmicas envolvendo a família. Bianca Biancardi já chegou a criticar o ex-cunhado Neymar Jr publicamente durante as revelações de traição com a irmã.

Uma internauta pediu para que ela mandasse um recado para quem sempre critica a família e a influenciadora foi direta.

"Posso ser sincera? Hoje, eu não ligo mais. Já liguei, no começo, quando teve toda aquela repercussão, eu ligava muito e ficava incomodada. Ficava, 'como assim estão falando isso dela?' Eu ficava revoltada e queria defender, falar que ela não era nada daquilo, mas não adianta", disse ela nos Stories do Instagram.

Em meio a rumores de reconciliação de Bruna e Neymar, a irmã desabafou: "Tem muita gente amargurada, gente ruim que inventa história, que quer pensar o pior na gente e honestamente hoje eu cago. Essa é a real, acho até engraçado algumas coisas. A gente sabe quem a gente é. É isso que importa, não temos que provar mais nada pra ninguém".

Publicamente separados, Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão vivendo rumores de reconciliação ao serem vistos juntos em eventos e momentos em família. Os dois são pais de Mavie.

