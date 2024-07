Instagram Grávida de José Leonardo, Virginia Fonseca visita loja de enxoval em Orlando

A influenciadora digital Virgínia Fonseca aproveitou a última sexta-feira (5) para fazer algumas comprinhas. A empresária, que está grávida do terceiro filho, José Leonardo, visitou uma loja de enxoval de bebês em Orlando, nos Estados Unidos. Ela estava acompanhada das duas filhas — Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano —, além da sogra, Poliana Rocha.



Segundo a empresária, o enxoval já havia sido encomendado anteriormente através da internet, com elas indo aos Estados Unidos para buscar as comprinhas.

A empresária compartilhou sua ida com os seguidores no Instagram . Ela escreveu na legenda: "Hoje foi dia de fazer o enxoval do Zé Leonardo! Aqui tem absolutamente TUDO e até as Marias aproveitaram (risos). Fizeram comprinhas e se divertiram muito na maternidade que tem dentro da loja! Feliz em estar vivendo esse momento ao lado de pessoas especiais que amo (faltando o Zé e minha mãe, mas tudo bem kkkk)".



Virginia Fonseca leva um bebê realista da maternidade para suas filhas, Maria Alice e Maria Flor Instagram Virginia Fonseca compartilha a alegria de fazer o enxoval do terceiro filho em loja de Orlando Instagram Recebida pelo fundador da MacroBaby, Virginia Fonseca faz compras para o terceiro filho Instagram Virginia Fonseca e as filhas Maria Alice e Maria Flor se divertem enquanto fazem compras para o novo bebê Instagram Virginia Fonseca, acompanhada da sogra Poliana Rocha, aproveita momento especial em loja de enxoval nos EUA Instagram





Essa foi a primeira vez que a influenciadora faz compras presenciais para o bebê. Entre os itens comprados, estão uma bomba de amamentação hands free e um bebê realista da maternidade para uma das filhas.

Virgínia e Zé Felipe anunciaram a terceira gravidez no dia 17 de janeiro. Em uma publicação, a loira escreveu: "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes! Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra! Toda honra e glória a Deus! 2024 É NOSSO".

O casal está construindo uma mansão para se mudar com a família, que contará com sete suítes, um spa com céu estrelado, além de sala de massagem, academia, cascata, piscina de borda infinita, paredes de granito, pias de pedra, closet, ofurô, jardim de inverno, área de lazer, brinquedoteca, churrasqueira, lareira e muito mais.

