Heloisa Helena Gianecchini, de 81 anos, mãe do ator Reynaldo Gianecchini, se envolveu em um acidente de trânsito na quinta-feira (4), em Birigui, no interior de São Paulo. O carro da matriarca capotou após ser atingido por outro veículo.

A mãe do veterano dirigia na Avenida Euclides Maragaia, sentido centro, quando foi atingida por outro veículo que não respeitou o sinal vermelho. Diante da situação, Heloisa tentou desviar a direção, o que resultou na colisão com outro automóvel.

O impacto da batida fez o carro da mulher de 81 anos capotar em meio à avenida. Heloisa Gianecchini foi socorrida no local e se encontra fora de perigo. As informações são do G1.

A polícia da cidade está investigando quem seria o condutor do veículo que não respeito a sinalização, uma vez que suspeito fugiu do local após provocar o acidente.

O ator Reynaldo Gianecchini não se pronunciou publicamente sobre o caso.