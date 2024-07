Reprodução Neymar assume paternidade de Helena, filha de Amanda Kimberly

O jogador Neymar Jr. é oficialmente pai de três crianças! Com o nascimento de Helena na quarta-feira (3), o craque decidiu registrar a bebê como filha dele. A nova herdeira é fruto de um breve envolvimento do atleta com a modelo Amanda Kimberly.

De acordo com Léo Dias, Neymar visitou a maternidade de alto padrão do Hospital São Luis Star, localizado em São Paulo, logo após o nascimento de Helena. Com ele, o jogador levou a mãe Nadine Gonçalves, a irmã Rafaella Santos e o primogênito, Davi.

A reportagem do jornalista revelou os documentos de registro de nascimento, em que conta o nome de Neymar e Amanda Kimberly como pais da criança.

A pequena Helena se junta a Davi Lucca, fruto do envolvimento do atleta com Carol Dantas, e a Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

