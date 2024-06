Reprodução/Instagram Grávida, Virginia Fonseca inicia tratamento com calmantes

Virginia Fonseca contou aos seguidores que iniciou um tratamento com calmantes para a terceira gestação. A influenciadora está grávida de um menino, que se chamará José Leonardo.

Nos Storie do Instagram, a empresária explicou que precisa evitar o estresse durante a gravidez.

"Olha o que eu começo hoje. É ansiolítico, vou começar a tomar isso hoje, vamos ver", disse ela em vídeo.

Na legenda, a famosa detalhou o tratamento. "Hoje eu começo ansiolítico, grupo. Não posso me estressar, preciso me manter calma. Pelo bem do nosso Zezin Leonardo", completou.

Recentemente, Virginia Fonseca precisou ficar de repouso após sentir muitas cólicas após ver que o bebê estava na sentado na barriga, a deixando com dores.

