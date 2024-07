Reprodução Esposa de Arlindo Cruz curte viagem pela Europa com o namorado

A ex-sambista Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, está curtindo uma temporada de férias na Europa. Quem está a acompanhando é o namorado André Caetano. Através das redes sociais, o casal compartilhou registros da viagem.

Embora discretos, Babi Cruz e André Caetano deixaram claro que estão curtindo viagem juntos, após publicarem paisagens iguais. O casal optou por não publicar nenhuma foto romântica, apesar do relacionamento ser publico desde 2023.

Ao que parece, Babi está rodeando os países europeus para prestigiar a turnê internacional do filho Arlindinho, fruto do casamento com o veterano do samba.

Nas redes sociais, o herdeiro celebrou a nova fase profissional. "Vou fingir naturalidade. Seguem os shows da agenda de julho. Que ano maravilhoso!", destacou o músico, que fará passagens por Lisboa, Paris e Milão nos próximos dias.

No Instagram, Babi só tem aparecido na companhia do filho, no entanto, ela e o namorado publicaram fotos com cenários iguais, como, por exemplo, a Praça de Touros do Campo Pequeno, em Portugal.

Vale destacar que Babi Cruz segue casada com Arlindo Cruz. O sambista sofreu um AVC hemorrágico em 2017, causando sequelas irreversíveis. Atualmente, o cantor é dependente de auxílio terapêutico e está impossibilitado de falar e andar.

No início de 2023, Babi Cruz publicou uma carta aberta anunciando o novo relacionamento e reforçando o compromisso com o cuidado de Arlindo.

"Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida, por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial", declarou Babi na época.

Babi Cruz em Lisboa Reprodução André Caetano, namorado de Babi Cruz, em Lisboa Reprodução Babi Cruz em Portugal Reprodução André Caetano, namorado de Babi Cruz, em Portugal Reprodução Babi Cruz e Arlindo Cruz Reprodução Babi Cruz e Arlindo Cruz Reprodução