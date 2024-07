Reprodução/Instagram Tatuagem de Thiago Nigro para Maíra Cardi

Em meio a polêmica envolvendo a filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, a coach alimentar compartilhou uma novidade nas redes sociais. O seu marido, o coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, resolveu homenagear a esposa com uma eternização da relação dos dois: fazendo uma tatuagem.



O empresário fez o desenho na noite da última quinta-feira (4). A seção para fazer o desenho foi filmada e publicada nas redes sociais da influenciadora. Maíra contou aos seguidores sobre a homenagem enquanto mostrava sua preparação para uma reunião religiosa. Ela disse: "Tem uma pessoa fazendo uma tatuagem maravilhosa aqui”.

Thiago brinca no momento: "Tô comendo um pão de queijo pra ver se eu associo o pão de queijo a dor e nunca mais coma pão de queijo”. Vale ressaltar que Maíra já viralizou na internet ao proibir seu ex-marido, Arthur Aguiar, de comer pão.

A influenciadora afirma: "Melhor tatuagem que você fez na sua vida”. O desenho que o empresário optou em fazer é uma cruz com as iniciais T e M embaixo, sinalizando o nome do casal.

Nesta sexta-feira (5), a coach mostrou o resultado da homenagem, mas com um suspense para os seguidores. "Jesus entre nós, sobre nós, e embaixo ele e eu. Que lindo”, afirmou a influenciadora. "Tem muito segredo essa tatuagem, um dia a gente conta”, comentou o marido. "Eles não estão preparados para tudo isso”, completou a ex-BBB.

Essa não é a primeira tatuagem que o casal faz. Maíra também possui um registro da união dos dois, em que ela escreveu "Nigro” em seu pescoço.

Arrependimento

Nesta quinta-feira (4), Maíra Cardi voltou a falar da polêmica desta semana com o ex-marido, Arthur Aguiar , por conta da filha, Sophia . Após o vídeo da menina falando que um funcionário tinha "celular de pobre" , os internautas resgataram outros comportamentos dela com a mãe.

Em um dos vídeos, a famosa falava sobre temas sexuais na presença da herdeira. Nos Stories do Instagram, a coach deu a sua versão do caso e explicou que o trabalho a deixou fora das redes sociais nos últimos dias.

"Eu não acreditava em Deus e não podemos esperar nada de uma pessoa que não acredita em Deus. Falava palavrão pra caramba, e essa inclusive foi uma das coisas mais difíceis de sair depois que eu me batizei", disse ela.

Maira comentou que se arrependeu de ter respondido ao vídeo culpando o ex-marido. "Eu caí em uma das armadilhas dele igual a um patinho. Botei pra fora o antigo eu, a antiga Maíra. Me arrependi na hora. Falei um monte de verdades, mas um monte de verdades cheias de ódio. Rebati ódio com ódio, foi horrível", declarou.

