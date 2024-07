Reprodução/Instagram - 02.07.2022 Jonatas Faro retorna ao Brasil após temporada no Canadá

O ator Jonatas Faro, de 36 ano, que estrelou a novela das sete "Cheias de Charme", em 2012, deixou a vida de atuação para focar em um outro ramo. Longe das telinhas há cinco anos, quando fez seu último trabalho na novela "Jesus", em 2019, na Record, Jonatas virou um executivo de vendas do ramo imobiliário.



A empresa do antigo ator trabalha com a venda de imóveis no estado do Rio de Janeiro, com moradias avaliadas em até R$ 3 milhões. O imóvel de luxo é um apartamento com quatro quartos localizado no bairro de Icaraí, uma região nobre de Niterói, segundo as informações do Jornal Extra.

O negócio de Jonatas é focado em imóveis de luxo. No catálogo, há outras moradias milionárias, como apartamentos estão na casa de R$ 1 milhão. Algumas opções mais em conta são encontradas, como um studio de R$ 400 mil em São Francisco, e outros que passam de R$ 600 mil, em Icaraí. Além disso, a imobiliária atua com casas e apartamentos em Maricá e outras regiões do estado do Rio.

Após a saída da Record, o antigo ator manteve uma vida discreta, longe das câmeras e da mídia. O registro mais recentes no Instagram é do filho Guy, nascido em abril de 2011, fruto do relacionamento que teve com a atriz Danielle Winits, com quem foi casado entre 2010 e 2011. A relação dos dois foi envolta de tumulto e polêmicas.

Durante a vida de ator, Jonatas estrelou clássicos como: "Chiquititas" (1998), "Um Anjo Caiu do Céu" (2001), "Malhação" (2007) e "Insensato Coração" (2011). Ele chegou a morar um período nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil em 2022. O retornou causou alvoroço devido ao novo visual.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp