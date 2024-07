Reprodução Arthur Aguiar e Maíra Cardi: entenda nova a briga envolvendo a filha

Na manhã desta segunda-feira (1º), o ex-BBB Arthur Aguiar e a influenciadora Maíra Cardi chamaram atenção devido às trocas de acusações referentes à criação da filha Sophia, de 5 anos. No dia anterior, viralizou um vídeo em que a herdeira chama o telefone do cozinheiro de "celular de pobre".

Após a repercussão do vídeo, Arthur Aguiar apareceu no Instagram, pedindo desculpas pelo comportamento da filha. Na declaração, o campeão do "BBB 22" revelou que repreendeu a herdeira.

"Ela [Sophia] só falou isso porque ela ouviu alguém falando. Ela não tirou isso da cabeça dela. Então desculpa para quem se sentiu ofendido, mas não tem necessidade desse hate inteiro", justificou.

Maíra Cardi se manifestou

Depois do pronunciamento de Arthur Aguiar, a influenciadora Maíra Cardi se manifestou sobre o vídeo em que a filha faz a declaração polêmica e culpou o ex-Rebelde pela atitude da menina.

"Eu nunca vi, na minha vida, minha filha falar uma barbaridade dessas. Me espanta muito, inclusive, e se ela falasse ficaria de castigo, com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk. Mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá como foi", disse ao Portal Leo Dias.

"Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas - o que é muito raro - a correção é imediata. Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente não posso barrar!", completou.

Arthur Aguiar perdeu a paciência e desabafou...

Com a declaração ao jornalista, Arthur Aguiar publicou outro vídeo para rebater as acusações de Maíra Cardi. O ator apontou que, na casa dele, as pessoas não são habituadas a ostentar dinheiro.

"Eu estou ofegante porque eu tô há muito tempo calado. Aqui em casa, ela nunca falou isso, é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação, eu não falo sobre isso para minha filha, não tem essa diferenciação do quanto é mais caro, de quanto não é, não existe isso. A minha filha com certeza não ouviu na minha casa, não aprendeu na minha casa. E obviamente eu sou totalmente contra", se defendeu Arthur.

O ator explicou que não estava presente no momento da interação de Sophia com o cozinheiro. "Eu não vi ela falando isso, se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravado ou se não foi gravado", completou.

O ex-BBB também questionou o motivo de Maíra Cardi não o procurar para conversar ao invés de comentar o caso nas redes sociais, expondo ainda mais a família.

Maíra relembra o passado

Em resposta, a influenciadora, atualmente casada com o coach financeiro Tiago Nigro, confessou abordar temáticas financeiras nas redes sociais, e relembrou dívidas que Arthur teria com ela.

"Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite! [...] Dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, nem liga para dinheiro. Não liga? Se não liga, que tal devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso".

A influenciadora resgatou a época do "BBB 22", afirmando ter gasto uma quantia milionária para ajudar a imagem do ex-marido. "Fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei, rapaz! E agora eu que falo de dinheiro? (...) Desde que você saiu do BBB o Brasil não soube a verdade do que aconteceu porque eu nunca contei para ninguém para te poupar! Por pena de você ser quem é", disparou.

Madrasta também se pronunciou

A empresária Jhenny Santucci, atual companheira de Arthur Aguiar e mãe do filho Gabriel, defendeu o ator publicamente. Através de comentários no Instagram, a influenciadora apontou o fato de Maíra Cardi incentivar Sophia a chamar Arthur Nigro, o padrasto, de pai.

"Ela chama o padrasto de pai (por livre espontânea pressão) porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe, agora a atitude feia a culpa é do "pai" que ela tanto fala que é ausente? Jejum da internet urgente!!", debochou Jhenny.

Nos Stories, a empresária publicou um vídeo cuidando da pele do rosto, com a música "Supera", de Marília Mendonça, tocando ao fundo. A escolha da canção foi interpretada como uma forma de indireta pelos internautas.

