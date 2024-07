Reprodução/Instagram Maíra Cardi se manifesta por vídeos antigos com a filha

Nesta quinta-feira (4), Maíra Cardi voltou a falar da polêmica desta semana com o ex-marido, Arthur Aguiar, por conta da filha, Sophia . Após o vídeo da menina falando que um funcionário tinha "celular de pobre" , os internautas resgataram outros comportamentos dela com a mãe.

Em um dos vídeos, a famosa falava sobre temas sexuais na presença da herdeira. Nos Stories do Instagram, a coach deu a sua versão do caso e explicou que o trabalho a deixou fora das redes sociais nos últimos dias.

Leia também Arthur Aguiar e Maíra Cardi: entenda nova a briga envolvendo a filha





"Eu não acreditava em Deus e não podemos esperar nada de uma pessoa que não acredita em Deus. Falava palavrão pra caramba, e essa inclusive foi uma das coisas mais difíceis de sair depois que eu me batizei", disse ela.

"Só quero deixar um recado: não percam o tempo de vocês buscando um vídeo lá de 1999 pra falar 'olha como a Maíra fez, falou...' porque com certeza vocês vão achar. Se quiserem, posso até fazer uma busca de tudo e fazer uma lista. Vocês vão achar muita coisa mesmo, não é pouca, não", explicou na sequência.

Maira comentou que se arrependeu de ter respondido ao vídeo culpando o ex-marido. "Eu caí em uma das armadilhas dele igual a um patinho. Botei pra fora o antigo eu, a antiga Maíra. Me arrependi na hora. Falei um monte de verdades, mas um monte de verdades cheias de ódio. Rebati ódio com ódio, foi horrível", declarou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp