Reprodução Instagram - 4.7.2024 Mulher Melão posa com biquíni fio-dental

Conhecida popularmente como Mulher Melão, a influenciadora Renata Frisson, de 37 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter surgido com um biquíni fio-dental em um vídeo sensual na praia.



Trajada com uma roupa de banho verde, ela usou as redes sociais na última quarta-feira (4) para compartilhar os registros. Na ocasião, ela renova o bronzeado enquanto surge dentro d’água e também na beira do mar.



Nos comentários da postagem, fãs e seguidores rasgaram elogios a ela. “Linda demais! Que espetáculo”, escreveu um usuário do Instagram. “Deusa maravilhosa”, completou outra. “Muito musa fitness”, opinou mais um. “Gatíssima”, continuo um quarto. “É uma sereia”, brincou ainda um quinto seguidor.



Em maio deste ano, Mulher Melão também viralizou na web após ter ido à praia, mas o motivo foi diferente. Ao invés do corpo, o que chamou atenção dos fãs foi um afogamento que ela sofreu. À época, ela foi salva por dois salva-vidas.

Em maio, Mulher Melão se afogou na praia e foi socorrida por salva-vidas





