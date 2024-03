Divulgação Mulher Melão sensualiza no estádio do Peñarol

A influenciadora digital Renata Frisson, mais conhecida como a "Mulher Melão", causou polêmica após dispensar uma investida que um fã estava dando nela. Um seguidor teria oferecido uma viagem internacional a influencer, que afirmou que pode pagar pelas suas próprias viagens. Renata vem fazendo sucesso como produtora de conteúdos para sites adultos.



Ao ser questionada se namoraria um fã, Mulher Melão aproveitou o momento para listar as coisas que um homem precisa ter para namorá-la: "Só namoro se me apaixonar. E se eu me apaixonar é porque o cara me trata como eu gosto. Então o mínimo que eu espero é que ele seja meu maior fã".

O admirador que fez a pergunta já havia questionado se a morena iria em uma viagem internacional com ele, caso ele bancasse. Ela é categórica em dizer: "Não, eu já me banco várias viagens durante o ano".

Anteriormente, Renata contou como se atualmente quanto a sua aparência. Segundo a musa, ela está melhor do que há 10 anos, e relata que o corpão exige uma intensa rotina de exercícios e dietas. Melão está com 37 anos, e soma quase 3 milhões de seguidores no Instagram.

Em fevereiro à revista Quem, ela disse: "É muito sacrifício porque tenho que abrir mão de todas as guloseimas. Como muito ovo -- e já estou até meio enjoada de tanto ovo. É uma rotina de muito, muito, muito foco e disciplina."

