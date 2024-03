Reprodução Instagram - 7.3.2024 Saulo Bernard, Benjamin e Sheron Menezzes

A atriz Sheron Menezzes, de 40 anos, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (7) para compartilhar atualizações dos dias de folga dela. A artista está no Havaí, Estados Unidos, com o marido Saulo Bernard e o filho Benjamin Menezzes.



“Sendo muito feliz no Hawaii”, escreveu Sheron como legenda de uma publicão em que aparece sentada nas areias do local paradisíaco. No registro, ela aparece com biquíni vermelho e sorri. Além da areia, a foto mostra as ondas das águas cristalinas.



Na quarta-feira (6), a atriz compartilhou um vídeo no qual ela, o companheiro e o herdeiro aparecem falando “Aloha”. Na ocasião, a família estava em uma cachoeira e trajada com coletes. Já Benjamin também se apoiava em uma prancha.



Recentemente, ainda nesta semana, Sheron virou assunto da web quando compartilhou uma foto abraçada com o marido, Saulo Bernard, enquanto ele aparece com uma das mãos na bunda dela.



Os internautas repercutiram o momento. “Tira a mão daí”, ironizou um. “O lugar é um paraíso, mas não consigo tirar os olhos de vocês”, brincou outra. “Homem de sorte”, opinou um terceiro. “Casal mais lindo”, disse ainda um quarto.

