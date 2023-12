Reprodução/Instagram - 27.12.2023 Pitty gerou polêmica ao criticar vinda de Beyoncé ao Brasil





Pitty gerou uma polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (27), ao criticar a passagem de Beyoncé pelo Brasil. A cantora afirmou que a norte-americana "resolveu fazer a Irmã Dulce" na breve passagem por Salvador, na Bahia, em 21 de dezembro . O comentário revoltou os fãs da autora de "Renaissance" na web.





A brasileira expressou a opinião em uma reflexão sobre as redes sociais. "Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu [Gavassi] lançou um assunto(s) importantes para debater o feminino na arte; e a B [Beyoncé] resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (n me cancelem, eu amo, mas esse timing está f*da)", declarou.

"Não cabe em redes. Na verdade, a sensação é: 'Cada um em seu casulo, em sua direção; vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações. Bem certos que a verdade cabe na palma da mão'. 20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. tomara que eu esteja muito errada", completou, mencionando um trecho da própria música, "Teto de vidro".



eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, pq mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno… — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 27, 2023





Fãs criticaram o comentário de Pitty e ressaltaram a relação de longa-data da cantora com o país. "A BeyGOOD [fudação de caridade] existe há 10 anos, Pitty! E o Brasil sempre esteve na rota deles [...] Uma pesquisa no Google e você saberia que ela não 'faz a irmã Dulce'. E consequentemente não estaria dando uma opinião rasa, usando ironia para banalizar ações reais que ajudam o próximo", afirmou o perfil de um fã-clube.



"Como você pode no mesmo texto criticar uma pessoa que vem de fora ajudar o Brasil, e logo após dizer que acha que todo mundo só se importa com si mesmo? Hipócrita", escreveu um internauta. "A Bey Good atua há anos no Brasil, e ela sendo a maior artista negra mundial, vir a Bahia, em Salvador, não é ação de caridade, é história. Por mais irmãs Dulces assim", expressou outro.

A BeyGOOD existe há 10 anos @Pitty ! E o Brasil sempre esteve na rota deles. Eles apoiam a CUFA (Central Única das Favelas) no Brasil e continuarão apoiando. Beyoncé já doou bolsas de ajuda financeira para empreendedores negros e indígenas brasileiros, anunciou bolsas de estudos… https://t.co/znMfXir1fc — Beyoncé Access (@beyonceaccess) December 27, 2023





A cantora baiana ainda rebateu um comentário e ressaltou que não falava de uma mulher "em particular". "Todas, em todos os recortes, principalmente as mais vulneráveis, é o que me interessa. Há muitos anos, né modinha para vender pauta não. Não é individual, é coletivo. E justamente por causa desse rolê comercial e egocentrado que bombou nos últimos anos vendido (e comprado) como empoderamento, é que muita gente não sabe o que significa sororidade e usa de forma errada. Esvaziou mesmo, bora para frente", declarou.

primeiro que nada do que vc escreveu é verdade. NADA. depois, nunca foi sobre nenhuma mulher em particular. TODAS, em todos recortes, principalmente as mais vulneráveis é o que me interessa. há muitos anos, né modinha pra vender pauta não.

não é individual, é COLETIVO...



e… https://t.co/SDsoEDr4d2 — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 27, 2023





Pitty ficou entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, e informou que fará um "detox" das redes sociais após a repercussão. "Um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano. Amo vocês, cuidem-se e até já", escreveu.

no mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia.

conversas difíceis fazem parte da vida.



a vida não é um meme. ser leve não é ser leviano.



amo vcs, cuidem-se e até jah <3 — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 27, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: