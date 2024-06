Reprodução/Instagram Angélica revela motivo da saída da Globo: 'Não tinha o que fazer'

Angélica abriu o jogo sobre a saída da Globo após 24 anos de contrato fixo. O anúncio da saída aconteceu em 2020.

A apresentadora explicou que o desgaste na relação entre ambas as partes foi um motivo para o fim.

"Eu não cheguei e falei: 'não quero mais, vou sair da TV Globo'. Foi uma construção, desgaste, igual relacionamento, muito profissional o desgaste, mas foi um desgaste. Chegou um momento em que um olhou para a cara do outro e falou: 'não tenho mais o que fazer e você não tem mais o que me dá'", disse ela ao WOW Cast.

A artista ressaltou o respeito entre ela e a emissora, e revelou que a saída aconteceu bem antes do comunicado oficial. "Já tinha saído há mais de um ano da Globo e as pessoas não sabiam, porque quando eu fiz o 'Simples Assim', já estava sem contrato, era por obra, a gente decidiu assim".

"Essa saída é estranho porque eu estava muito acostumada e é muito ruim você está acostumado também, porque fica numa zona de conforto, que de conforto não tem nada, porque você está ali sem evoluir, você vai emburrecendo em algumas coisas, fica parado. E isso abriu horizontes. Estava muito engessada, por culpa minha mesmo, porque estava muito bom ali, não é que algum empresário, emissora, alguém me colocou nesse lugar", desabafou.

Por fim, Angélica declarou que não estava contente com o trabalho. "Estava me sentindo desenergizada porque não estava feliz. Quando comecei a ver que eu podia produzir um programa que eu queria fazer, me voltar para algo que eu gosto, trazer isso para o público, trocar sobre isso, e isso me fazer brilhar de novo, é uma sensação muito boa", finalizou.

