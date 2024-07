Reprodução/Instagram Mara Maravilha deseja "bênçãos" e prosperidade" a Eliana em ida à Globo

Mara Maravilha usou as redes sociais neste domingo (30) para homenagear Eliana, a mais nova contratada da Globo. A morena relembrou uma série de encontros entre as duas ao longo da carreira e desejou bênçãos e prosperidade à colega na nova etapa profissional. No mesmo dia, Eliana concedeu uma entrevista ao 'Fantástico' e contou quais projetos deve assumir nos próximos meses na nova casa.

"Li, o caminho de Deus é perfeito e tudo coopera para quem está em Cristo Jesus. Bênçãos, proteção, prosperidade. Enfim, tudo de Deus para você em nome do Senhor. Obrigada pelos conselhos, a nossa amizade vai além da mídia, e você já me provou isso!", escreveu Mara Maravilha. Alguns internautas viram o post como uma indireta à proximidade entre Eliana, Angélica e Xuxa.

Mas seguidores notaram que Eliana não curtiu nem respondeu à homenagem feita por Mara. "Pior que Eliana nem sequer curte ou comenta. Mara, você não precisa disso, de estar forçando algo, se valorize, você é gigante", disparou um seguidor nos comentários da publicação.

"Infelizmente, nesse meio artístico, as pessoas só valorizam quem está em alta e tem milhões e milhões de seguidores! Se a Mara estivesse em outro cenário, no ar em uma grande emissora e com mais de 30 milhões de seguidores, a Eliana já tinha comentado e agradecido!", afirmou outro.

"Você tem um coração imenso, porém, se valoriza. Ela nem curte, não comenta. Agora se fosse a Xuxa, a Angélica, certeza que era só amor", avaliou uma terceira. "Esquece, ela foi se juntar com a as outras duas pra mandar indiretas, Mara! Não se rebaixe", apontou mais uma.

Mara Maravilha faz 'paródia' de anúncio de Eliana na Globo

O vídeo de Eliana anunciando a ida à Globo rendeu "imitações" na web, e Mara Maravilha foi uma dos artistas que entraram na brincadeira.



No registro, Mara desce as escadas e pega o crachá de sua atual emissora, a Rede Gospel, que estava sobre uma mesa. Na legenda, ela deixou um recado à mais nova global: "Ser feliz é fazer o que ama, onde estiver! Li, te amo. Felicidades sempre para você".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp