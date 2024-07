Reprodução Silvia Abravanel fez revelações inéditas sobre como foi o início da sua carreira, e deu detalhes da relação com o seu pai, Silvio Santos

A filha número 2 de Silvio Santos, Silvia Abravanel, de 53 anos, vai estrear na emissora concorrente da família. A apresentadora vai participar do programa "Acerte ou Caia!", da TV Record, que é apresentado pelo humorista Tom Cavalcante.



As gravações do novo game show já foram realizadas em junho na Argentina. A filha do dono do SBT conseguiu faturar um prêmio de R$ 90 mil em sua participação na atração.

A ida de Silvia à Record, no entanto, não cortou os laços com o SBT. Após as gravações do game show, a apresentadora retorna ao comendo do programa infantil "Sábado Animado".

O programa contará com a participação de 176 artistas, divididos em 16 episódios que vão ao ar a partir de agosto, nas tardes de domingo. Cada episódio contará com 11 participantes. Dentre os nomes estão: o funkeiro MC Binn, a ginasta Daniele Hypólito, o ex-BBB Dicésar, o cantor Frank Aguiar, a atriz Thais Melchior e a influenciadora Ellen Cardoso.

O game show trata-se de uma nova versão do antigo programa apresentado por José Luiz Datena, em 2013. Nele, 11 competidores batalham por um prêmio em dinheiro, com eles respondendo perguntas sobre variados assuntos. Caso acete, o participante se mantém na disputa. Caso erre, o chão se abre e o participante cai em um buraco.

