Conhecido por protagonizar filmes de ação e romance, o ator americano Kevin Costner, de 69 anos, relembrou das filmagens de "Estrelas Além do Tempo" (2016) , nas quais estava doente e só conseguiu cumprir as agendas de gravação por estar sob efeito de morfina.





As declarações foram dadas em entrevista à revista "People". "Nunca fui ao trabalho bêbado em um set. Nunca fui trabalhar drogado em um set. Mas tomei morfina nas últimas duas semanas em que trabalhei em 'Estrelas Além do Tempo'", iniciou ele, que deu vida ao galã Frank Farmer em "O Guarda Costas" (1992).







"Nem sei como. Cerca de três dias depois eu estava normal e então algo aconteceu comigo. Sentei no meu trailer com morfina no braço", acrescentou. No filme em que ficou doente, o intérprete assumiu Al Harrison na obra, conhecida por abordar a trajetória de três mulheres negras durante a corrida espacial em 1960.





"Eu confesso que queria chorar, mas estava todo mundo olhando. Então não chorei", admitiu. Kevin contou ainda que precisou fazer as filmagens com um vestuário específico: camisas de manga longa. Isso porque o ator precisava esconder as marcas de agulha que tinha nos braços.

