Divulgação/Felipe Quintin Leilah Moreno é a estrela de O Guarda-costa - O Musical

A megaprodução do espetáculo " O Guarda-costas - O musical " foi montada para grandes públicos. Do lado de fora do Teatro Claro, no Shopping Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, por vezes há mais pessoas na fila do teatro que do cinema, logo ao lado. Assim, a peça aposta em números musicais grandiosos e marcantes, a partir de clássicos famosos de Whitney Houston, compondo as cenas com coreografias (Tutu Morasi) do balé, para tentar conquistar o público. O show à parte que são as performances musicais, no entanto, encobrem as atuações e o texto, deixando-os em segundo plano.

O musical é inspirado no filme sucesso de bilheteria de 1992 que consagrou no cinema Whitney Houston, uma das maiores cantoras da cultura popular norte-americana. Quem interpreta o papel de Rachel Marron, personagem que um dia foi de Whitney, é Leilah Moreno que, sendo o centro das atenções, por vezes sustenta o espetáculo com sua capacidade vocal, executando, por exemplo, as difíceis "I Will Always Love You" e "I Have Nothing", e demonstrando boa desenvoltura no papel de diva da música. É como se tudo tivesse sido montado para ela cantar no espetáculo - sob assinatura do diretor musical Paulo Nogueira .

A segunda estrela do musical, também com grande capacidade vocal, é Talita Cipriano , que interpreta Nicki Marron, irmã da diva Rachel. Por si só, a personagem já traz complexidade ao enredo, por sua relação com o guarda-costas e história na família. Mas é Talita que fica responsável por transparecer a emoção e fragilidade da personagem no decorrer da peça. Já o guarda-costas, interpretado no filme por Kevin Costner, ganha vida novamente por Fabrizio Gorziza , que, sem cantar, vai bem na atuação, assim como Victor Barreto (que faz o papel de assessor de Rachel) e Alvaro Real (como agente policial).

Feito para toda a família, o espetáculo com direção de Ricardo Marques e direção associada de Igor Pushinov, leva o público a relembrar os sucesso de Whitney Houston em suas versões originais, em inglês, favorecendo que cante junto, inclusive. Ponto que, por um lado, alça o musical ao mainstream, mas, por outro, faz perder pontos na adaptação ao Brasil, que também não abrange os nomes das personagens, todos mantidos em inglês.





Ainda estão em cena Davi Martins, Pedro Galvão, Marcelo Goes, Vinicius Conrad, Nalin Junior e Daiana Ribeiro. Os bailarinos são Mari Saraiva, Danilo Coelho, Felipe Tadeu, Leandro Naiss, Lucas Maia, Maik Soares, Raquel Gattermeier, Fernanda Salla, Josemara Macedo, Thaiane Chuvas, Vicky Maila e Thiago Alves. Juntos, com banda ao vivo e cenários que são trocados rapidamente na frente do público, eles são vida à história. O Guarda-costas segue em cartaz até 14 de maio.

Reprodução/Instagram/@arteviewoficial Talita Cipriano e Leilah Moreno em "O Guarda-costas - O musical"

SERVIÇO

O Guarda-Costas – o musical

Em cartaz até 14 de maio de 2023

Local: Teatro Claro SP – Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo

Classificação: 12 anos

Duração: 125 minutos

Quintas e sextas às 21h | Sábados às 17h30 e 21h30 | Domingos às 19h

Ingressos (clique aqui) de R$ 50,00 a R$ 200,00