Diretor da Globo e filho de jornalista famoso: quem é o marido de Eliana

Nova contratada da Globo, Eliana poderá desfrutar ainda mais da companhia do marido, o diretor Adriano Ricco, que trabalha na emissora desde 2007. Juntos há 10 anos, o casal se conheceu através de amigos em comum e tem uma filha, Manuela, de 6 anos.

Seguindo os passos do pai, o jornalista Flávio Ricco, Adriano é formado em comunicação pelo Centro Universitário FIAM FAAM em São Paulo. Em 1997, começou a trabalhar como assistente de produção na extinta TV Manchete e, em 1999, foi contratado pela Rede TV como assistente de direção.

Também passou pela Band e Record, antes de chegar à TV Globo, em 2007. Na casa, esteve à frente do Domingão, Caldeirão, The Masked Singer Brasil e dirigiu o Carnaval de São Paulo e o Criança Esperança. Atualmente, Ricco é diretor-geral do Altas Horas, ao lado de Serginho Groisman.

Em 2014, ele começou a namorar Eliana, que, naquele mesmo ano, havia terminado o casamento com o produtor musical João Marcello Bôscoli, pai de seu primogênito, Arthur, de 12 anos. Os dois logo foram morar juntos e, em 2017, deram à luz Manuela.



