Reprodução Marcos Mion é detonado após comentário para Eliana: 'Desnecessário'

O apresentador Marcos Mion dividiu opiniões nesta quinta-feira (27) ao dar as boas-vindas para a nova colega de emissora Eliana. Através do Instagram, ele indicou que o plano de migrar para a Globo já era um desejo antigo da amiga. O comandante do "Caldeirão" foi acusado de menosprezar o SBT, onde Eliana viveu o auge da carreira.



Mais cedo, a apresentadora anunciou nas redes sociais que é a nova funcionária da rede Globo. Entre os diversos comentários a parabenizado e desejando boa sorte, a mensagem de Marcos Mion gerou polêmica.

"Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei 'calma! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação OBVIA!' Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! VEM LOGOOO!! *adorei ver o crachazola sendo perpetuado", escreveu o ex-apresentador da Record.

Diante de alguns internautas, a mensagem de Mion não foi bem aceita. "Desnecessário esse comentário dele", apontou uma usuária do Instagram. "Parece que o SBT era um inferno kkkkkk os caras ficam babando tanto ovo do Silvio, mas quando saem parece que se livraram", analisou outro.

"Desnecessário esse desmerecimento dele pela emissora que abriu as portas pra muito apresentadores como o SBT, não? As pessoas esquecem que o mundo dá voltas, e o que desmerece hoje, é o que você poderá precisar de amanhã", refletiu uma terceira.

"Feio o tom de desmerecimento com a emissora do Silvio", adicionou outra internauta. "Que feio @marcosmion, olha o talento dessa mulher, dá impressão que ela estava mendigando ir para globo, muito feio você publicar isso", criticou outra.

